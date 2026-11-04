Qualif. CAN 2027: Ouazane et Oufkir convoqués par Ouahbi, Harit absent

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi a tenu ce mercredi 4 novembre une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football, à Maâmora, consacrée à l’annonce de la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres des Lions de l’Atlas face au Niger.

La liste est marquée par la présence de Abdessamad Ezzalzouli, Reda Belahyane et Yassine Gessime, mais aussi par le retour remarqué de Youssef En-Nesyri qui retrouve le maillot des Lions de l’Atlas après une longue absence. Par ailleurs, Amine Harit, auteur d’un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille n’a pas été retenu par Mohamed Ouahbi.

Cette double confrontation s’inscrit dans le cadre des troisième et quatrième journées du groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2027). Le premier match est programmé le 13 novembre au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, tandis que la seconde rencontre aura lieu le 17 novembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les deux matchs débuteront à 20 heures.

Le rassemblement de la sélection marocaine débutera le lundi 9 novembre. Mohamed Ouahbi devra ainsi composer un groupe capable de poursuivre sur la lancée des premières sorties des Lions de l’Atlas dans ces qualifications.

– Voici la liste des 26 joueurs retenus:

– Gardiens de but

Yassine Bounou

Munir El Kajoui

Ahmed Reda Tagnaouti

Alaa Bellaarouch

– Défenseurs

Noussair Mazraoui

Anass Salah-Eddine

Souffian El Karouani

Nayef Aguerd

Redouane Halhal

Issa Diop

Abdelhamid Aït Boudlal

Achraf Hakimi

Ali Maamar

– Milieux de terrain

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Oussama Targhalline

Bilal El Khannouss

Reda Belahyane

Amine Sbai

Abdellah Ouazane

– Attaquants

Brahim Diaz

Yassine Gessime

Abdessamad Ezzalzouli

Ayoub Oufkir

Yassir Zabiri

Youssef En-Nesyri