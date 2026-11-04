Qualif. CAN 2027: Ouazane et Oufkir convoqués par Ouahbi, Harit absent
Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi a tenu ce mercredi 4 novembre une conférence de presse au Complexe Mohammed VI de football, à Maâmora, consacrée à l’annonce de la liste des joueurs retenus pour les deux prochaines rencontres des Lions de l’Atlas face au Niger.
La liste est marquée par la présence de Abdessamad Ezzalzouli, Reda Belahyane et Yassine Gessime, mais aussi par le retour remarqué de Youssef En-Nesyri qui retrouve le maillot des Lions de l’Atlas après une longue absence. Par ailleurs, Amine Harit, auteur d’un bon début de saison avec l’Olympique de Marseille n’a pas été retenu par Mohamed Ouahbi.
Cette double confrontation s’inscrit dans le cadre des troisième et quatrième journées du groupe A des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2027). Le premier match est programmé le 13 novembre au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, tandis que la seconde rencontre aura lieu le 17 novembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Les deux matchs débuteront à 20 heures.
Le rassemblement de la sélection marocaine débutera le lundi 9 novembre. Mohamed Ouahbi devra ainsi composer un groupe capable de poursuivre sur la lancée des premières sorties des Lions de l’Atlas dans ces qualifications.
– Voici la liste des 26 joueurs retenus:
– Gardiens de but
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Alaa Bellaarouch
– Défenseurs
Noussair Mazraoui
Anass Salah-Eddine
Souffian El Karouani
Nayef Aguerd
Redouane Halhal
Issa Diop
Abdelhamid Aït Boudlal
Achraf Hakimi
Ali Maamar
– Milieux de terrain
Ayyoub Bouaddi
Neil El Aynaoui
Oussama Targhalline
Bilal El Khannouss
Reda Belahyane
Amine Sbai
Abdellah Ouazane
– Attaquants
Brahim Diaz
Yassine Gessime
Abdessamad Ezzalzouli
Ayoub Oufkir
Yassir Zabiri
Youssef En-Nesyri