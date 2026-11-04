La Bourse de Casablanca clôture en nette hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en nette hausse mercredi, son indice principal, le MASI, gagnant 2,25% à 16.760,33 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 2,1% à 1.222,07 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 2,29% à 1.285,84 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, progressé de 1,24% à 1.578,24 pts.