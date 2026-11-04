Tramway de Casablanca: un camion perturbe la circulation

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La circulation sur la ligne T2 du tramway de Casablanca a été perturbée ce mercredi après-midi à la suite d’un incident provoqué par un camion à proximité de la station Derb Milan. L’accident a entraîné la chute d’un câble d’alimentation électrique, a annoncé Casa Tramway.

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, la société précise que le service est provisoirement assuré sur deux tronçons : entre les stations Mdakra et Sidi Bernoussi, d’une part, et entre Derb Sultan et Aïn Diab, d’autre part.

Les équipes de maintenance sont mobilisées pour réparer les installations et rétablir une circulation normale dans les meilleurs délais, précise-t-on.

Casa Tramway appelle ainsi les usagers de la ligne T2 à faire preuve de compréhension pendant cette perturbation temporaire.

H.M.