Agadir: Hammouchi au chevet du policier percuté par un automobiliste

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Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est rendu ce mercredi au CHU Mohammed VI d’Agadir pour rendre visite à un officier de paix grièvement blessé après avoir été percuté par un automobiliste.

Lors de cette visite, Abdellatif Hammouchi s’est enquis de l’état de santé du policier, victime de blessures et de fractures graves, ainsi que de l’évolution de sa prise en charge médicale.

Il lui a également exprimé son soutien, saluant son professionnalisme et son sacrifice, réaffirmant l’engagement de la Direction générale de la Sûreté nationale à protéger ses fonctionnaires contre les agressions dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de protection des personnes et des biens.

Avant ce déplacement, Abdellatif Hammouchi avait accordé une promotion exceptionnelle au policier blessé et chargé les services sanitaires et sociaux de la Sûreté nationale de prendre en charge l’intégralité de ses frais de soins et d’hospitalisation.

Une commission réunissant le directeur de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, l’inspecteur des services de santé de la Sûreté nationale et le préfet de police d’Agadir avait également été dépêchée à son chevet. Elle avait pris connaissance de sa situation médicale et veillé à lui apporter le soutien nécessaire.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des policiers blessés en service et de la mise en œuvre de la protection de l’État dont bénéficient les fonctionnaires de la Sûreté nationale.

H.M.