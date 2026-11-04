Geely Maroc annonce le lancement du GEELY MONJARO EM-i, modèle vedette de la marque

Ce SUV Super Hybride incarne le prestige et le savoir-faire de Geely sur le segment des grands SUV électrifiés. Doté d’un design classique et intemporel, d’une prestance majestueuse et d’une présence statutaire, il associe un habitacle pensé pour le confort de tous les occupants à une motorisation hybride rechargeable de nouvelle génération et à une transmission intégrale. De quoi ouvrir, pour Geely, un nouveau chapitre de son offre au Maroc.

Véritable porte-étendard de la marque, le MONJARO EM-i dégage force, maturité et puissance, et procure à son conducteur une profonde sensation de rassurance. Il traduit une vision de la mobilité où la sophistication ne se limite pas à l’apparence, mais se prolonge dans chaque détail de conception, chaque expérience à bord et chaque kilomètre parcouru.

Un design intemporel, une prestance majestueuse

Son nom rend hommage au Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afrique. À l’image de cette montagne mythique, le GEELY MONJARO EM-i impose une stature qui force le respect. Ses lignes structurées, ses volumes généreux et son allure équilibrée expriment une vision du haut de gamme fondée sur la maîtrise, la sobriété et l’intemporalité.

Avec 4,80 mètres de longueur, ce SUV affirme son statut par une silhouette empreinte de maturité. Chaque élément de son design participe à une identité forte, classique et intemporelle, pensée pour traverser les modes sans chercher à les suivre.

Plus qu’une signature esthétique, le MONJARO EM-i incarne une certaine idée du raffinement : une élégance assurée, qui privilégie la justesse des lignes à l’exubérance et la noblesse du savoir-faire à l’effet de style.

Une expérience à bord pensée comme un espace de sérénité

À bord du MONJARO EM-i, Geely fait du confort une priorité absolue. L’habitacle conjugue espace, qualité de finition et technologies intuitives pour offrir une expérience aussi apaisante au quotidien que sur les longs trajets.

L’environnement numérique s’articule autour d’un écran central de 15,4 pouces, d’un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces et d’un affichage tête haute de 25,6 pouces. Associé au système d’infodivertissement Flyme Auto, cet ensemble facilite l’accès aux informations et aux fonctions essentielles tout en favorisant une conduite plus intuitive.

Le soin apporté au confort se retrouve également dans les sièges avant ventilés, dotés d’une conception multicouche et de fonctions de massage par acupression, ainsi que dans le travail d’insonorisation de l’habitacle.

Le système audio Flyme Sound, doté de 16 haut-parleurs, dont deux intégrés à l’appuie-tête du conducteur, et d’un amplificateur de 1 000 watts, transforme l’habitacle en un véritable écrin sonore. Avec la fonction Arena, le GEELY MONJARO EM-i transforme chaque trajet en une expérience sonore immersive, où la musique prend une nouvelle dimension. Du studio d’enregistrement à l’opéra, en passant par la salle de concert et le live, quatre ambiances acoustiques recréent des univers d’écoute distincts. Une invitation à vivre la musique avec plus de profondeur, d’émotion et d’intensité, sans quitter le confort de son habitacle.

L’objectif est clair : faire de chaque déplacement un moment de sérénité, où technologie et bien-être s’intègrent naturellement.

La Super Hybride : conjuguer efficience et liberté de mouvement

Au cœur du GEELY MONJARO EM-i se trouve la technologie EM-i Super Hybride, qui associe une motorisation thermique efficiente à deux moteurs électriques et à une gestion intelligente de l’énergie.

Cette architecture hybride rechargeable vise à réunir les avantages de la conduite électrique pour les déplacements adaptés à l’autonomie disponible et la polyvalence d’une motorisation hybride pour les trajets plus longs.

Le GEELY MONJARO EM-i offre une autonomie de 117 km en mode électrique et de 955 km en autonomie totale. Sa transmission intégrale, qui s’appuie sur la combinaison du moteur thermique et des deux moteurs électriques, assure motricité et assurance sur tous les types de routes. Le GEELY MONJARO EM-i développe 340 ch et 667 Nm de couple.

Ces données illustrent le potentiel de la technologie EM-i, qui cherche à concilier agrément de conduite et performances.

Une technologie au service de la maîtrise et de la sécurité

Le positionnement du GEELY MONJARO EM-i s’appuie également sur son architecture GEA Evo, développée pour les véhicules à énergies nouvelles. Celle-ci constitue la base d’une conception intégrant les enjeux de performance, de sécurité et de confort.

Le modèle bénéficie de systèmes d’aide à la conduite avancés et de dispositifs destinés à accompagner le conducteur dans différentes situations de circulation.

La suspension adaptative CCD, ajuste son fonctionnement pour contribuer à l’équilibre entre stabilité du véhicule et confort de roulement.

L’ensemble traduit une approche globale du haut de gamme, dans laquelle la technologie n’est pas une fin en soi, mais un moyen de renforcer la confiance du conducteur, l’agrément de conduite et le bien-être à bord.

Un nouveau chapitre pour Geely au Maroc

Avec le lancement du MONJARO EM-i, Geely Maroc poursuit le développement de son offre électrifiée et s’affirme avec autorité sur le segment des SUV à forte valeur ajoutée.

Ce modèle s’adresse aux automobilistes en quête d’un véhicule statutaire, spacieux et raffiné, qui allie la puissance et la rassurance d’un grand SUV aux évolutions technologiques qui transforment aujourd’hui l’expérience automobile.

À travers le MONJARO EM-i, Geely affirme une ambition : proposer une nouvelle lecture du SUV premium, où le prestige rencontre l’efficience, où la force s’allie à l’élégance et où la sophistication s’exprime avec assurance et retenue.

Le GEELY MONJARO EM-i est distribué par le réseau Geely Maroc – BAMOTORS qui comptera d’ici la fin de l’année 11 sites de vente et d’après-vente, soit l’un des réseaux les plus denses dédiés à une marque chinoise au Maroc : Casablanca : Beauséjour, Aïn Sebaâ, Zenata, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Oujda, ainsi que l’ouverture prochaine de Mohammedia et Tanger.

Le Geely Monjaro EM-i est proposé à un prix de lancement de 399 900 MAD.