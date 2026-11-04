Espagne: le Real Madrid propose la nomination de Rafael Nadal à son conseil d’administration

Le Real Madrid a annoncé mercredi qu’il allait proposer la nomination de la légende du tennis Rafael Nadal, grand supporter du club, à son conseil d’administration.

Cette décision sera soumise à un vote des « socios », les membres du club, lors d’une Assemblée générale extraordinaire le 21 novembre prochain, a précisé le géant espagnol.

« Pour le Real Madrid et pour tous les supporters madrilènes, c’est une immense fierté qu’une personnalité de son envergure sportive et humaine — une figure emblématique du sport espagnol et mondial — vienne rejoindre notre conseil d’administration et, à ce titre, contribue au présent et à l’avenir de notre club », écrit le club madrilène dans un communiqué.

Le Majorquin, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros, était déjà un membre honoraire du Real depuis 2011 et noue une relation forte avec son président Florentino Pérez.

« J’aimerais remercier le président Florentino Pérez et le conseil, qui m’ont proposé de faire partie du conseil d’administration du Real Madrid. J’ai accepté cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme, d’envie d’apprendre et d’apporter tout ce que je peux », a réagi Nadal sur ses réseaux sociaux.

Supporter du Real depuis son enfance, « Rafa », retraité depuis 2024, avait assuré en 2023 qu’il aimerait un jour devenir président du club, mais qu’il ne se pensait pas assez « qualifié » pour l’être.