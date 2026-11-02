Harry Kane prêt à échanger son Ballon d’Or contre la Ligue des champions

L’attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane a assuré lundi, à la veille du choc face à l’Atletico Madrid, qu’il échangerait volontiers son Ballon d’Or contre la prochaine Ligue des champions, même s’il est en position de remporter les deux trophées cette année.

« Si je pouvais échanger mon Ballon d’Or contre cette Ligue des champions? Franchement, oui je le ferais. Les trophées collectifs sont la raison pour laquelle nous jouons au football. (…) Je dois avouer que remporter le Ballon d’Or était l’un des meilleurs moments que j’ai vécu dans ma vie. C’était très spécial, mais soulever cette Ligue des champions avec le Bayern serait incroyable. Si je pouvais, je choisirais la Ligue des champions, mais j’ai la chance d’être en position de pouvoir remporter les deux! », a déclaré le buteur britannique en conférence de presse.

L’ex-attaquant de Tottenham, interrogé au sujet d’un potentiel manque de reconnaissance en Angleterre jusqu’à son transfert au Bayern Munich en 2023, a estimé que « les personnes qui connaissent et comprennent le football » avaient toujours apprécié son style de jeu.

« Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui me respectent et m’apprécient. Bien sûr, aujourd’hui, avec les réseaux sociaux etc, vous recevrez toujours des critiques. Je n’ai pas gagné de trophées pendant une grande partie de ma carrière et certains ont utilisé cela contre moi », a-t-il regretté.

« Depuis le Ballon d’Or, j’ai reçu beaucoup de réactions positives. Peut-être parce que mon parcours a été un peu différent des autres vainqueurs, les moments difficiles que j’ai eu à passer, surtout au début de ma carrière. Les gens ne s’attendaient peut-être pas à me voir atteindre le niveau que j’ai aujourd’hui. Mais avec du travail, de la détermination et de la résilience, j’ai pu y arriver », a détaillé l’attaquant de 33 ans.

Parmi les messages les plus marquants qu’il ait reçus depuis son sacre lundi, Kane a cité « son idole » David Beckham, la légende du football américain Tom Brady ou « son ami » Ed Sheeran.

S.L.