Bayern-Dortmund: Ismaël Saibari sort sur blessure après 25 minutes de jeu (VIDEO)

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Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich et Ismaël Saibari. L’international marocain a été contraint de quitter prématurément ses coéquipiers, ce samedi, lors du choc face au Borussia Dortmund, après une blessure survenue à la 25e minute de jeu.

Le Lion de l’Atlas s’est blessé à la suite d’un choc avec le gardien de Dortmund, Gregor Kobel. Parti seul face au portier suisse, Saibari a tenté de le lober avant de subir le contact avec ce dernier.

Le milieu offensif marocain n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Incapable de prendre appui normalement sur son pied, il a dû être accompagné vers les vestiaires par le staff médical du Bayern.

La nature exacte et la gravité de sa blessure n’ont pas encore été officiellement communiquées. Cette sortie précoce suscite néanmoins l’inquiétude du côté bavarois, qui pourrait perdre un élément important de son secteur offensif.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: This is the moment Saibari picked up his injury. 😬 Saibari’s injury looks VERY serious. 🤕💔 https://t.co/gy7fDtGwwo — Ayuba | Football News (@ayubafootball) October 31, 2026