Gaming: de nouveaux investissements prévus au Maroc en 2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le projet de loi de finances (PLF) de 2027 continuera de soutenir l’industrie des jeux vidéo (gaming) au Maroc, à travers des projets et des programmes qui visent à structurer le secteur et à conforter la place du Royaume en tant que pôle régional dans ce domaine, a indiqué lundi le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports.

Le PLF prévoit la poursuite de la création du « Rabat Gaming City », pour un coût global de 460 millions de dirhams, dont 160 millions déjà débloqués, dans l’objectif d’attirer les investissements et de garantir un environnement adapté aux studios de développement de jeux et aux entreprises émergentes, a précisé le ministère sur son site électronique.

Il prévoit également la poursuite de la mise en oeuvre du programme « Gamification Lab », en partenariat avec CDG Invest, lequel mobilise une enveloppe budgétaire de 10 millions de dirhams durant la période 2027-2029, en vue de soutenir les solutions d’emploi des mécanismes de jeux électroniques développés par les studios marocains et de promouvoir les compétences dans les métiers du numérique.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à développer le gaming au Maroc, à encourager l’innovation et l’investissement et à favoriser la création de nouvelles opportunités pour les jeunes et les entreprises marocaines.

S.L