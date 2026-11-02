Maroc-Niger: Youssef En-Nesyri de retour en sélection ?

A la Une

Youssef En-Nesyri pourrait retrouver la sélection nationale à l’occasion des deux prochaines rencontres face au Niger, prévues la semaine prochaine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Selon plusieurs sources, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, étudie plusieurs options pour pallier les absences en attaque avant de dévoiler sa liste. Les blessures d’Ayoub El Kaabi, de Soufiane Rahimi et d’Ismaël Saibari réduisent ses possibilités dans le secteur offensif.

Dans ce contexte, En-Nesyri se rapprocherait d’un retour chez les Lions de l’Atlas. Ses récentes performances avec Al-Ittihad plaideraient en effet en faveur de sa convocation pour cette double confrontation.

La prochaine liste devrait ainsi connaître plusieurs changements. En plus des forfaits offensifs, Mohamed Ouahbi devra également composer avec l’absence d’éléments importants, dont Azzedine Ounahi.

H.M.