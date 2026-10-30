Ballon d’Or: 28 points seulement séparaient Kane de Mbappé

L’attaquant anglais Harry Kane, lauréat du Ballon d’Or lundi, l’a emporté avec un très faible écart, seulement vingt-huit points, devant la star française Kylian Mbappé, selon le classement détaillé publié vendredi par France Football, qui décerne le prestigieux trophée.

Kane (33 ans), premier Anglais à être sacré depuis Michael Owen en 2001, a recueilli 40 premières places parmi les 100 jurés et un total de 1055 points alors que le capitaine de l’équipe de France a été placé en tête 23 fois et a terminé avec 1027 points.

En 2025, l’attaquant du PSG Ousmane Dembélé s’était imposé avec 1380 points et une avance de 321 unités sur Lamine Yamal.

Avec 881 points, le prodige espagnol, champion du monde, a lui échoué à 174 unités du joueur du Bayern Munich.

Le Ballon d’Or est décerné après un vote de journalistes (un par pays) représentant les 100 premières nations au classement Fifa chez les hommes, et les 50 premières chez les femmes. Les critères sont, par ordre décroissant, les performances individuelles et le caractère décisif, les résultats collectifs et le palmarès, et enfin le comportement du joueur.