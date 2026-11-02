Viandes rouges : la suppression de la TVA fera-t-elle baisser les prix ?

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Les marchés de gros des viandes rouges au Maroc affichent des écarts de prix entre les produits locaux et importés. Les professionnels espèrent que les mesures fiscales attendues permettront de régulariser l’approvisionnement et d’alléger la facture pour les consommateurs.

Dans une déclaration à Le Site info, Hicham El Jaouabri, secrétaire régional des commerçants de viandes rouges en gros à Casablanca, indique que les prix de gros de la viande bovine oscillent actuellement entre 85 et 105 dirhams le kilogramme. La viande brésilienne se négocie entre 85 et 95 dirhams, contre 95 à 105 dirhams pour la viande locale. La viande ovine est, quant à elle, vendue en gros entre 115 et 130 dirhams le kilogramme.

El Jaouabri souligne que les professionnels accueillent avec optimisme les propositions fiscales attendues, notamment la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation des ovins. Une telle mesure contribuerait, selon lui, à réduire les coûts d’importation et à assurer un approvisionnement régulier du marché.

Il estime enfin que cette disposition pourrait se répercuter favorablement sur les prix, avec une baisse attendue de l’ordre de 5 à 10 dirhams par kilogramme.

HM.