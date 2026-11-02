Cherté des carburants: une opération «6 heures sans transport» annoncée au Maroc

Le Comité de l’initiative citoyenne pour le plafonnement des prix des carburants a appelé les Marocains à participer à une action de protestation baptisée « 6 heures sans moyens de transport », prévue le dimanche 8 novembre 2026, de midi à 18 heures. Cette initiative vise à dénoncer la hausse continue des prix des carburants et ses répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages marocains.

Dans un appel adressé aux citoyens, aux différentes catégories de professionnels, aux salariés, aux fonctionnaires ainsi qu’aux chauffeurs de camions et de taxis, le comité invite à suspendre volontairement l’utilisation des moyens de transport pendant six heures. L’objectif est d’exprimer le rejet de la cherté des carburants et de réclamer des solutions équitables permettant d’alléger les charges qui pèsent sur les familles marocaines.

Dans son communiqué, consulté par Le Site info, le comité souligne que cette mobilisation s’inscrit dans une démarche pacifique et responsable visant à faire entendre les revendications sociales. Il appelle ainsi les participants à respecter strictement le caractère pacifique de l’initiative, qui repose avant tout sur la sensibilisation et l’engagement individuel et collectif.

Le comité insiste également sur la nécessité de préserver la fluidité de la circulation, en excluant tout blocage des routes ou toute entrave susceptible de perturber le trafic. Cette précaution vise notamment à permettre la circulation des véhicules dont les déplacements ne peuvent être interrompus, à l’image des ambulances, des services médicaux d’urgence et des camions transportant des marchandises périssables.

Enfin, les organisateurs invitent les citoyens à adhérer massivement à cette initiative, qu’ils présentent comme une expression de solidarité et de civisme, ainsi qu’un moyen de défendre pacifiquement les revendications liées au pouvoir d’achat et à la justice sociale.

H.M