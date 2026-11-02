Maroc : les olives coûtent cher en ce début de saison, voici pourquoi

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Les prix des olives ont enregistré une forte hausse au Maroc avec le lancement de la saison de récolte. Le kilogramme se vend désormais à 10 dirhams, une augmentation qui suscite de nombreuses interrogations chez les consommateurs.

Plusieurs agriculteurs estiment toutefois que les prix pourraient connaître une baisse au cours des prochaines semaines, malgré un recul de la production par rapport à l’année dernière.

Dans une déclaration à Le Site info, un agriculteur a expliqué que les prix varient en fonction de la qualité et de la variété des olives. Il est donc encore difficile, selon lui, de déterminer un prix de référence, d’autant plus que la campagne vient à peine de commencer.

Le professionnel a précisé que la récolte des olives a officiellement débuté il y a environ une semaine dans plusieurs régions du Royaume, notamment à Ouazzane, Kelaâ des Sraghna, El Attaouia et Taounate. Les prix restent ainsi fluctuants, alternant entre hausses et baisses.

Il a également souligné que la saison n’en est qu’à ses débuts et que l’impact du coût de la main-d’œuvre sur les prix n’est pas encore clairement établi, notamment en raison du rythme encore lent des opérations de récolte.

H.M