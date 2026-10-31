Fête de l’Unité: plus de 900 personnes graciées par le Roi Mohammed VI

En voici le texte :

« A l’occasion de la Première Commémoration de la Fête de l’Unité de cette année 1448H-2026G, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder Sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume. Ces personnes sont au nombre de 907 et se présentent comme suit:

*Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en détention sont au nombre de 613 détenus se répartissant comme suit:

-Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 17 détenus.

-Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 595 détenus.

-Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 01 détenu.

*Les bénéficiaires de la Grâce Royale qui sont en liberté sont au nombre de 294 personnes se répartissant comme suit :

-Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 72 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 09 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende au profit de 202 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 11 personnes.