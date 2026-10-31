Après une blague controversée, Abdelilah Benkirane présente ses excuses aux Algériens

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Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a présenté ses excuses au peuple algérien après la polémique suscitée par une plaisanterie prononcée lors d’une réunion avec les membres du groupe parlementaire de son parti.

La controverse est née d’une remarque adressée à l’un des participants, à qui l’ancien chef du gouvernement avait lancé, sur le ton de l’humour: «Il sait réciter le Coran même si sa mère est algérienne». Une sortie qui a provoqué de nombreuses réactions, notamment en Algérie, où certains ont considéré ces propos comme offensants.

Face à l’ampleur de la polémique, Abdelilah Benkirane a tenu à clarifier ses intentions dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Il a assuré que ses paroles ne visaient aucunement à porter atteinte au peuple algérien, rappelant les liens historiques, religieux, linguistiques et de voisinage qui unissent les deux peuples.

Le dirigeant du PJD a également expliqué que ce type de plaisanterie était habituel dans ses échanges avec ses collaborateurs et les personnes de son entourage. Selon lui, le principal intéressé n’avait d’ailleurs manifesté aucune gêne, étant parfaitement conscient du caractère humoristique de la remarque.

Abdelilah Benkirane a par ailleurs révélé avoir reçu de nombreux appels de ressortissants algériens, résidant aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, lui reprochant ses déclarations.

Tout en regrettant que ses propos aient pu heurter la sensibilité de certains Algériens, l’ancien chef du gouvernement a réaffirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de manquer de respect au peuple voisin, insistant sur la nécessité de ne pas interpréter sa plaisanterie comme une attaque contre les Algériens.

H.M