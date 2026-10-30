Manchester City: pourquoi Maresca a-t-il sorti Ayoub Bouaddi à la pause contre Brighton?

Le remplacement d’Ayoub Bouaddi à la mi-temps du match opposant Manchester City à Brighton, en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, n’était pas motivé par la crainte d’un deuxième carton jaune. C’est ce qu’a tenu à préciser Enzo Maresca, mettant ainsi fin aux interrogations suscitées par sa décision de sortir l’international marocain.

L’entraîneur italien a expliqué que ce changement répondait avant tout à des considérations techniques, liées à son appréciation de la prestation du milieu de terrain durant la première période. Il a ainsi écarté l’hypothèse selon laquelle le carton jaune reçu par le joueur aurait pesé dans sa décision.

Cette sortie prématurée a néanmoins surpris une partie des supporters, d’autant que Bouaddi avait affiché des signes encourageants au cours des 45 premières minutes. Le Marocain s’était notamment distingué par sa capacité à récupérer les ballons et à participer à la construction du jeu, délivrant également deux passes clés.

La décision de Maresca relance ainsi les interrogations autour de la place accordée au jeune milieu marocain dans les plans de l’entraîneur italien. Sa gestion et le temps de jeu qui lui seront réservés lors des prochaines échéances seront particulièrement suivis, alors que les attentes sont importantes autour de ses prestations.

Sur le plan sportif, Manchester City et Brighton se sont quittés sur un score de parité (2-2) au terme du temps réglementaire. Les Citizens ont finalement décroché leur qualification pour le tour suivant à l’issue de la séance des tirs au but, remportée sur le score de 4 à 3.