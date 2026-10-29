Blessure: Hakimi rend visite à Ounahi après son opération

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L’international marocain Azzedine Ounahi s’apprête à entamer une longue période de convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale au niveau du tendon du biceps fémoral de la jambe droite.

Le club grec du Panathinaïkos a annoncé, jeudi, que l’opération du milieu de terrain s’était déroulée avec succès. L’intervention a été réalisée en présence d’une équipe médicale composée de médecins du club et de la sélection marocaine, ainsi que de spécialistes en chirurgie orthopédique.

Ounahi devrait entamer dès vendredi une phase de rééducation, dans le cadre d’un programme médical adapté à sa blessure. L’objectif sera de lui permettre de retrouver progressivement ses capacités physiques avant d’envisager une reprise des entraînements et de la compétition.

Selon les premières estimations, l’absence du joueur marocain pourrait s’étendre sur une période de quatre à cinq mois. Son retour sur les terrains serait ainsi envisageable entre fin février et mars 2027, sous réserve de l’évolution de sa récupération.

Dans ce contexte difficile, Achraf Hakimi a tenu à apporter son soutien à son coéquipier en lui rendant visite après son opération. Le latéral du Paris Saint-Germain a été le premier à lui rendre visite, dans un geste de solidarité qui témoigne du soutien dont bénéficie le milieu de terrain durant cette période de convalescence.