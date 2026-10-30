Météo Maroc: les prévisions du samedi 31 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 31 octobre 2026.

– Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

– Foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Sud-est, les provinces sud et le Rif avec ondées ou gouttes de pluies éparses.

– Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

– Rafales de vent modérées sur les provinces sud, le Sud de l’Oriental et le Sud-est avec chasses poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/26°C sur les provinces sud, et de 11/18°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les provinces sud, le Souss et le Sud-est et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.