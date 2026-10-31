Triplé face au Havre: Achraf Hakimi encensé par Luis Enrique

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a salué vendredi soir la performance de l’international marocain Achraf Hakimi, auteur d’un triplé contre le Havre (5-1), soulignant qu’il est « davantage un attaquant qu’un défenseur ».

« Nous connaissons parfaitement ses qualités. C’est davantage un attaquant qui évolue plus haut. Il a cette capacité de faire des appels et de délivrer des passes décisives », a déclaré le coach espagnol lors d’une conférence de presse après la rencontre.

Qualifiant le capitaine des Lions de l’Atlas de meilleur latéral droit du monde, Enrique a affirmé « ne pas être particulièrement excité de le voir marquer trois buts ». « Ce que j’aime, c’est de le voir constamment au plus haut niveau, toujours prêt. Cela veut dire beaucoup pour notre équipe », a-t-il renchéri.

Décisif et très entreprenant face aux Havrais, le défenseur du PSG est impliqué sur les cinq buts des champions de France qui consolident leur place en tête du classement de Ligue 1.

Le club parisien enchaîne ainsi sa neuvième victoire d’affilée toutes compétitions confondues, un succès qui lui permet de rester en tête du championnat d’élite.

Les Parisiens ont d’abord réagi à l’ouverture du score par les Havrais avec une réalisation de Mika Godts qui a profité d’un excellent service de Hakimi (22e). Ce dernier donne ensuite l’avantage aux siens en trompant l’adversaire d’une frappe au premier poteau (26e), puis creuse l’écart en inscrivant un superbe coup-franc aux abords de la surface, enroulé du pied droit (55e).

Après avoir servi une autre passe décisive à Senny Mayulu qui concrétise un quatrième but à la 62e minute, le capitaine du PSG conclut une transition éclair, initiée par Godts, pour réaliser le premier triplé de sa carrière (70e).

Avec 127 victoires désormais en matches officiels pour le PSG, l’entraineur Luis Enrique a battu face au Havre le record du club qu’il partageait avec Laurent Blanc.

S.L