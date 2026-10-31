Aides impayées, charges en hausse : les transporteurs tirent la sonnette d’alarme

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Les représentants des professionnels du transport routier de marchandises opérant dans les ports marocains ont saisi la cheffe du gouvernement, Fatima Zahra El Mansouri, au sujet des retards de versement des aides exceptionnelles destinées au secteur. Ils réclament une intervention pour débloquer les montants en attente et assurer la régularité des prochaines échéances.

Dans une correspondance consultée par Le Site info, les organisations professionnelles et syndicales alertent sur les conséquences de ces retards pour les transporteurs et leurs entreprises. Elles évoquent une hausse continue des dépenses liées aux carburants, à l’entretien des véhicules, aux pièces de rechange et aux assurances.

Selon les signataires, le cumul de ces charges et des aides non versées accentue les tensions sur la trésorerie. Cette situation complique le respect des engagements professionnels et sociaux, tout en faisant peser des risques sur la poursuite de l’activité et le maintien des emplois.

Les représentants du secteur demandent ainsi le règlement rapide des sommes dues, ainsi que la mise en place d’un calendrier clair et public pour les prochains versements. Ils appellent également à l’ouverture d’un dialogue avec les représentants de leur coordination afin de trouver des solutions concrètes aux difficultés rencontrées.

À travers cette démarche, les professionnels disent vouloir préserver la continuité de leurs entreprises et la stabilité d’un secteur qu’ils présentent comme un pilier de l’économie nationale.

H.M.