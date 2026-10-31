Taberna 11: Mehdi et Ghali Hsissen invitent l’Espagne à Casablanca (PHOTOS)

Mehdi Hsissen et son fils Ghali se lancent dans une nouvelle aventure avec l’ouverture de Taberna 11, un restaurant de tapas espagnols installé rue Mozart, à Casablanca. Porté par une passion commune pour la cuisine et l’ambiance des bars à tapas, ce projet familial entend retrouver l’esprit de ces lieux où l’on vient autant pour bien manger que pour passer un bon moment, autour d’assiettes généreuses à partager.

À l’origine de cette aventure familiale, une passion partagée pour trois établissements emblématiques de Barcelone : Ciudad Condal, Vinitus et Cervecería Catalana. Des adresses dont les deux associés apprécient la cuisine, la convivialité et cette effervescence qui donne envie de prolonger la soirée autour de quelques assiettes à partager.

Pour donner corps à cette inspiration, Mehdi et Ghali Hsissen ont confié la création de leur carte au chef exécutif de ces établissements. Une collaboration qui traduit leur volonté de proposer une expérience fidèle à leurs coups de cœur espagnols.

Chez Taberna 11, la promesse est celle d’une cuisine espagnole savoureuse et généreuse, avec des tapas placées au centre de la table et de l’expérience. Les fondateurs revendiquent également des prix très accessibles, avec l’envie de faire de leur restaurant un lieu où l’on puisse revenir facilement, pour un repas entre amis ou un moment en famille.

L’ambiance occupe une place tout aussi importante dans le projet. Chaleureuse et vivante, elle se veut à l’image de ces établissements espagnols où les conversations se croisent et où le plaisir de partager compte autant que le contenu des assiettes.

Avec Taberna 11, Mehdi et Ghali Hsissen signent ainsi une aventure à deux générations, portée par une même envie : offrir aux Casablancais leur petit bout d’Espagne.

Adresse : rue Mozart, Casablanca.

Réservations : 06 25 33 34 44

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