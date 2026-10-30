Maroc-Niger: Mohamed Ouahbi dévoile sa liste mercredi prochain

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, tiendra une conférence de presse mercredi prochain pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement précédant la double confrontation face au Niger, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Cette conférence est prévue à partir de 11h00, dans l’auditorium du Complexe Mohammed VI de football, indique la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Le rassemblement des Lions de l’Atlas débutera lundi 9 novembre, ajoute la FRMF.

La première confrontation face au Niger est programmée le 13 novembre au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, tandis que le deuxième match aura lieu le 17 novembre au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

S.L.