Monde
Accident ferroviaire en Espagne: le Roi Mohammed VI adresse ses condoléances au Roi Felipe VI
Par LeSiteinfo avec MAP
Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à leurs Majestés le Roi Felipe VI d’Espagne et la Reine Letizia, à la suite de l’accident ferroviaire survenu à Tolède.
Dans ce message, le Souverain présente Ses condoléances les plus sincères à leurs Majestés à la suite de ce terrible accident, les assurant de l’entière solidarité du Royaume du Maroc face à ce drame.
“Au nom du peuple marocain et en Mon nom personnel, J’exprime, à travers vous, aux familles endeuillées et au peuple espagnol, Mes profonds sentiments de compassion”, écrit SM le Roi.
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