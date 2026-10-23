Raja: un renfort marocain pour épauler Paco Jémez

Le Raja de Casablanca a décidé de renforcer le staff technique de son entraîneur espagnol, Paco Jémez, en faisant appel à l’expertise de Hamadi Sghir.

Ce dernier devrait intégrer le staff en qualité d’entraîneur adjoint et d’analyste vidéo, dans un contexte marqué par les résultats décevants de l’équipe et les interrogations autour de la connaissance du football marocain et africain par le technicien espagnol.

Selon une source citée par Site Info, la commission sportive du club a opté pour l’intégration de ce cadre d’origine marocaine afin d’apporter davantage d’expérience et de connaissance du football local au staff technique. Cette décision traduit la volonté des dirigeants de mettre à la disposition de Paco Jémez des compétences supplémentaires pour améliorer les performances de l’équipe première.

L’arrivée de Hamadi Sghir intervient alors que le Raja traverse une période délicate, marquée par des résultats qui ne répondent pas aux attentes de ses supporters. Le renforcement du staff vise ainsi à accompagner le travail de l’entraîneur espagnol et à lui apporter un soutien technique, notamment dans l’analyse des adversaires et la préparation des rencontres.

Sur le terrain, les Verts s’apprêtent à disputer un rendez-vous important. Le Raja affrontera, vendredi, les Nigérians de Kano Pillars en match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, après avoir concédé un match nul (2-2) à l’aller.

Une qualification pour la phase suivante permettrait au club casablancais de retrouver davantage de sérénité et de répondre aux attentes de son public, particulièrement attentif à l’évolution des performances de l’équipe en ce début de saison.