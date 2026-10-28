Universités marocaines: le ministre annonce une baisse de l’encombrement de 25 à 30 %

Les universités marocaines ont réussi à réduire le taux d’encombrement dans les salles de cours et les amphithéâtres de 25 à 30 % grâce à l’adoption du système du « temps aménagé ». C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, lors de la séance des questions orales tenue mardi à la Chambre des conseillers.

Le ministre a indiqué que l’année universitaire en cours se déroule dans des conditions normales, malgré les défis auxquels le secteur reste confronté, notamment la hausse continue du nombre d’étudiants et la pression qu’elle exerce sur les infrastructures universitaires.

Selon lui, cette relative stabilité est le résultat de mesures anticipatives engagées dès la fin du mois d’août dernier. Le ministère avait alors organisé une série de réunions intensives avec les présidents des universités afin d’anticiper les difficultés liées à l’afflux croissant d’étudiants et de préparer les conditions de la rentrée universitaire.

Des ajustements pour assurer le bon déroulement des cours

Évoquant les différences constatées dans le calendrier de démarrage des cours entre les facultés, Azzedine El Midaoui a expliqué que ces décalages s’expliquent par la nécessité de finaliser certaines dispositions organisationnelles et logistiques.

Ces préparatifs nécessitent une période d’une à deux semaines au maximum, a précisé le ministre, afin de permettre aux établissements de mettre en place les conditions nécessaires au déroulement régulier des enseignements.

Le responsable gouvernemental a également insisté sur l’importance de la mobilisation collective des doyens, des enseignants-chercheurs et des cadres administratifs pour améliorer les conditions de formation et de recherche scientifique.

Enfin, le ministre a réaffirmé la disponibilité de son département à répondre aux différentes interrogations et à poursuivre les efforts visant à améliorer la situation du secteur universitaire.

La réduction de l’encombrement annoncée constitue ainsi l’un des résultats mis en avant par le ministère pour illustrer les efforts déployés afin de mieux gérer les effectifs étudiants et d’améliorer les conditions d’enseignement dans les universités marocaines.