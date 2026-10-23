Sport

Botola: MAS-RSB, RCA-HUSA… voici le programme de la 5e journée

Rédaction M23 octobre 2026 - 12:25

Voici le programme de la cinquième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football :

– Samedi 24 octobre :

(16h00) Amal Tiznit – COD Meknès

(18h00) Union Touarga – Wydad Casablanca

(20h00) Moghreb Tétouan – Wydad Témara

– Dimanche 25 octobre :

(16h00) Renaissance Zemamra – FUS Rabat

(18h00) Kawkab Marrakech – Difaâ El Jadida

– Mercredi 28 octobre :

(18h00) Raja Casablanca – Hassania Agadir

(20h00) AS FAR – Ittihad Tanger

– Jeudi 29 octobre :

(20h00) Maghreb Fès – Renaissance Berkane

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Rédaction M23 octobre 2026 - 12:25
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