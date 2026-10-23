Sport
Botola: MAS-RSB, RCA-HUSA… voici le programme de la 5e journée
Voici le programme de la cinquième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football :
– Samedi 24 octobre :
(16h00) Amal Tiznit – COD Meknès
(18h00) Union Touarga – Wydad Casablanca
(20h00) Moghreb Tétouan – Wydad Témara
– Dimanche 25 octobre :
(16h00) Renaissance Zemamra – FUS Rabat
(18h00) Kawkab Marrakech – Difaâ El Jadida
– Mercredi 28 octobre :
(18h00) Raja Casablanca – Hassania Agadir
(20h00) AS FAR – Ittihad Tanger
– Jeudi 29 octobre :
(20h00) Maghreb Fès – Renaissance Berkane