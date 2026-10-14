Raja Casablanca: le directeur sportif Matthias Rogerio sous le feu des critiques

Le directeur sportif du Raja de Casablanca, Matthias Rogerio, est la cible de critiques de la part d’une partie des supporters du club, au lendemain du match nul (1-1) concédé face au FUS de Rabat, mardi, dans le cadre du championnat national.

Au coup de sifflet final, des supporters des Verts ont exprimé leur mécontentement à l’égard du responsable sportif, qu’ils tiennent en partie pour responsable de la situation actuelle de l’équipe, notamment en raison de son rôle dans le recrutement et les décisions relatives au staff technique.

Les critiques portent notamment sur les choix opérés ces derniers mois, en particulier le départ de Nasreddine Nabi et son remplacement par l’Espagnol Paco Jémez. Une décision dont les supporters espéraient qu’elle permettrait au Raja de retrouver un meilleur niveau de jeu et d’améliorer ses résultats.

Au-delà des résultats, les supporters regrettent également un style de jeu qu’ils jugent éloigné de l’identité footballistique traditionnellement associée au club casablancais. Cette situation alimente les appels au changement, alors que les prestations de l’équipe peinent à convaincre.

Sur le plan comptable, le Raja compte cinq points après une victoire contre la Renaissance de Zemamra et deux matchs nuls face au Maghreb de Fès et au FUS de Rabat. Un bilan jugé insuffisant par une partie du public, qui attend une réaction rapide de son équipe lors des prochaines rencontres.