Eau potable à Casablanca: des perturbations annoncées dans plusieurs quartiers

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Plusieurs quartiers de Médiouna et du quartier Moulay Rachid connaîtront des perturbations dans l’alimentation en eau potable, de ce mardi à 18 heures jusqu’à mercredi à midi. Des baisses de pression, pouvant aller jusqu’à une coupure totale dans certains secteurs, sont annoncées.

Selon la Société régionale multiservices Casablanca-Settat, ces perturbations sont liées à des travaux de déviation du réseau d’eau, nécessaires pour libérer l’emprise du futur tracé de la ligne à grande vitesse (LGV).

Certaines zones de la commune de Lahraouiyine pourraient subir une interruption complète de l’approvisionnement. Une baisse de pression est aussi prévue au centre de Médiouna ainsi que dans les quartiers Diyar Sidi Othmane et Al Fadl, à Moulay Rachid.

Les secteurs concernés comprennent notamment Al Firdaous, Al Hamd, Bassatine Al Bayda, Diyar Lahraouiyine, Jawharat Médiouna, le lotissement Al Limoun, Ryad Sidi Hajjaj, la zone industrielle de Lahraouiyine, les douars situés au sud de Lahraouiyine et le secteur Annasr.

La société invite ainsi les habitants et les établissements concernés à prendre leurs dispositions et à constituer une réserve d’eau suffisante pour couvrir leurs besoins essentiels pendant la durée des travaux, dans l’attente du rétablissement normal de la distribution.

H.M.