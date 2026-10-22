Ligue des champions CAF: Berkane en position de force, le MAS face à un défi de taille

Par LeSiteinfo avec MAP

La Renaissance sportive de Berkane et le Maghreb de Fès abordent les matchs retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine avec des ambitions différentes.

Vainqueurs à l’extérieur, les Berkanais disposent d’une avance confortable avant de recevoir Star Sport Academy, tandis que les Fassis devront aller chercher leur qualification à Abidjan face à l’expérimenté ASEC Mimosas.

La Renaissance sportive de Berkane a fait un pas important vers la qualification en s’imposant 2-0 face à Star Sport Academy, au Liberia, grâce à un doublé d’Oussama Lamlioui. Ce succès permet aux hommes de Bubista d’aborder sereinement la manche retour, prévue le 24 octobre au stade municipal de Berkane.

Devant leur public, les représentants de l’Oriental auront pour objectif de gérer leur avantage sans renoncer à leurs ambitions offensives. Une victoire, un nul ou même une défaite par un seul but d’écart leur assurerait la qualification. Toutefois, la prudence reste de mise face à une formation sierraléonaise qui cherchera à renverser la situation.

Pour Star Sport Academy, la mission s’annonce particulièrement difficile : il faudra inscrire au moins deux buts sans en concéder pour espérer prolonger le suspense. La solidité défensive et l’efficacité de Lamlioui pourraient ainsi jouer un rôle déterminant dans cette rencontre.

La tâche s’annonce plus délicate pour le Maghreb de Fès, tenu en échec en match aller (1-1) par l’ASEC Mimosas au stade d’honneur de Meknès. Après avoir ouvert le score par Noureddine Oussama à la 32e minute, les Fassis ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel, sur une réalisation de Bamba Souhalio à la 90e+3 minute.

Le déplacement du 25 octobre à Abidjan s’annonce donc déterminant. Face à un adversaire habitué aux joutes continentales, le MAS devra faire preuve de rigueur défensive, d’efficacité devant le but et d’une grande maîtrise émotionnelle.

Un match nul avec des buts ne suffirait pas nécessairement à départager les deux équipes, puisque la règle du but à l’extérieur n’est plus appliquée dans les compétitions interclubs de la CAF. En cas de nouvelle égalité sur l’ensemble des deux rencontres, une prolongation, puis éventuellement une séance de tirs au but, pourrait être nécessaire.

Le club fassi conserve néanmoins toutes ses chances. Une victoire à Abidjan lui ouvrirait les portes du tour suivant, tandis qu’un nul ou une défaite compromettrait sa qualification.

Entre une RS Berkane bien placée pour confirmer sa supériorité et un Maghreb de Fès appelé à relever un défi exigeant en Côte d’Ivoire, les matchs retour s’annoncent décisifs pour le football marocain.

Les deux représentants du football marocain devront conjuguer efficacité, discipline tactique et maîtrise de la pression pour poursuivre leur parcours continental et se rapprocher de la phase de groupes.