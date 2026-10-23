Coupe de la CAF: le Raja valide son billet pour la phase de groupes

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Le Raja de Casablanca a validé sa qualification pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération, ce vendredi 23 octobre, en battant El-Kanemi Warriors (2-0) au complexe Mohammed V. Les Verts ont fait la différence en toute fin de rencontre, grâce à Aymen Barkok et Marian Huja.

Après le nul ramené du Nigeria à l’aller (2-2), les Casablancais devaient terminer le travail devant leur public. Ils ont toutefois dû patienter face à une équipe nigériane restée dans la course à la qualification pendant l’essentiel du match.

La délivrance est venue d’Aymen Barkok à la 87e minute. Sur coup franc, le milieu de terrain a ouvert le score et permis au Raja d’aborder les derniers instants avec davantage de sérénité.

Marian Huja a ensuite mis les siens à l’abri dans le temps additionnel. Le défenseur a inscrit le deuxième but à la 90e+4, confirmant la victoire des hommes de Paco Jémez.

Avec ce succès et un score cumulé de 4-2 sur les deux manches, le Raja franchit le deuxième tour préliminaire et poursuit son aventure continentale.

H.M.