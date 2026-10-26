Météo Maroc: rafales de vent et temps assez chaud ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 26 octobre 2026:

– Temps assez chaud sur l’extrême sud du pays.

– Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines atlantiques nord et la rive méditerranéenne, avec formations brumeuses.

– Rafales de vent modérées sur le Sud, avec chasses poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 04/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, de 19/28°C sur les provinces sud et le Souss, de 16/19°C sur le Sud-est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna et les plateaux de Phosphates, et de 10/16°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur la majeure partie nord du pays, et en légère baisse prédominante sur les provinces sud.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Larache, agitée entre Casablanca et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.