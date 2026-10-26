Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 26 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)26 octobre 2026 - 09:20
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 26 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0862 – 11,7218

1 DOLLAR U.S.A. 8,9999 – 10,4593

1 DOLLAR CANADIEN 6,4216 – 7,463

1 LIVRE STERLING 12,02 – 13,97

1 LIVRE GIBRALTAR 12,02 – 13,97

1 FRANC SUISSE 10,907 – 12,675

1 RIYAL SAOUDIEN 2,398 – 2,7868

1 DINAR KOWEITIEN 28,966 – 33,664

1 DIRHAM E.A.U. 2,4503 – 2,8477

1 RIYAL QATARI 2,4689 – 2,8693

1 DINAR BAHREINI 23,859 – 27,729

100 YENS JAPONAIS 5,7258 – 6,6544

1 RIYAL OMANI 23,37 – 27,16.

S.L.

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