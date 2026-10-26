Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 26 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 26 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0862 – 11,7218
1 DOLLAR U.S.A. 8,9999 – 10,4593
1 DOLLAR CANADIEN 6,4216 – 7,463
1 LIVRE STERLING 12,02 – 13,97
1 LIVRE GIBRALTAR 12,02 – 13,97
1 FRANC SUISSE 10,907 – 12,675
1 RIYAL SAOUDIEN 2,398 – 2,7868
1 DINAR KOWEITIEN 28,966 – 33,664
1 DIRHAM E.A.U. 2,4503 – 2,8477
1 RIYAL QATARI 2,4689 – 2,8693
1 DINAR BAHREINI 23,859 – 27,729
100 YENS JAPONAIS 5,7258 – 6,6544
1 RIYAL OMANI 23,37 – 27,16.
S.L.