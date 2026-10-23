Maroc Telecom compte plus de 78 millions de clients à fin septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Le parc du groupe Maroc Telecom s’est établi à plus de 78 millions de clients à fin septembre 2026, en hausse de 2,4% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette évolution est tirée principalement par la croissance du parc des filiales (+4,5%), explique le groupe dans un communiqué. Au Maroc, le parc Mobile a atteint près de 18,95 millions de clients, tandis que le parc Fixe s’est situé à environ 1,62 million de lignes. Pour sa part, le parc Haut Débit compte plus de 1,4 million d’abonnés.

À l’international, le parc Mobile se répartit sur la Côte d’Ivoire (13.195.000 clients), Burkina Faso (8.630.000), Tchad (7.815.000), Mali (6.345.000), Niger (4.829.000), Bénin (4.754.000), Togo (4.516.000), Mauritanie (2.889.000), Gabon (1.642.000) et Centrafrique (491.000).

Le parc Fixe, lui, se chiffre à 321.000 abonnés répartis sur le Mali (158.000), le Burkina Faso (80.000), le Gabon (75.000) et la Mauritanie (7.000), tandis que le parc Haut débit fixe a augmenté à 392.000 clients.