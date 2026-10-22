Lorch fait les yeux doux au Wydad

A la Une

Le Sud-Africain Thembinkosi Lorch cherche à convaincre un club marocain de le recruter pour la suite de la saison, après une expérience peu concluante dans le championnat libyen.

Selon le journal sud-africain iDiski Times, l’ancien joueur du Wydad de Casablanca se dirige vers un départ de Libye, ce qui pourrait lui permettre d’être disponible librement lors du prochain mercato.

Écarté de la liste d’Al-Ittihad, Lorch n’a disputé aucune rencontre avec le club libyen cette saison.

D’après nos sources, le Sud-Africain souhaite retrouver le Wydad, où il estime pouvoir apporter des solutions aux difficultés offensives de l’équipe. Son passage chez les Rouges était d’ailleurs réussi, puisqu’il figurait parmi les principaux joueurs offensifs du club. L’ancien président, Hicham Aït Menna, avait toutefois décidé de le transférer afin de tirer une importante recette de sa vente et d’éviter un départ libre à l’expiration de son contrat.

H.M.