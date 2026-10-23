Casablanca: le budget communal 2027 grimpe à 5,3 milliards de DH

La commune de Casablanca prévoit de porter son budget à près de 5,3 milliards de dirhams en 2027. Le projet a été approuvé jeudi 22 octobre, lors de la deuxième séance de la session ordinaire d’octobre du Conseil communal, dans un contexte marqué par la poursuite des projets de développement et le poids des charges de fonctionnement.

Cette enveloppe représente une hausse d’environ 1,8 milliard de dirhams par rapport au budget de 2021, qui s’élevait à près de 3,5 milliards de dirhams.

Les charges courantes absorbent l’essentiel du budget

Sur les 5,3 milliards de dirhams prévus, environ 4,7 milliards seront consacrés au fonctionnement de la commune. Ces dépenses comprennent notamment les rémunérations du personnel, le service de la dette et les crédits alloués aux arrondissements et aux sociétés de développement local.

La gestion des engagements financiers figure également parmi les priorités de la municipalité. Les prévisions budgétaires tiennent compte du règlement des factures liées à la consommation d’eau et d’électricité ainsi qu’à l’éclairage public, afin de limiter la formation de nouveaux arriérés.

800 millions de DH pour les équipements

Les investissements et les dépenses d’équipement devraient bénéficier d’une enveloppe avoisinant 800 millions de dirhams. Lors de la séance, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a mis en avant les efforts de rationalisation des dépenses qui ont permis de dégager cette marge budgétaire.

Elle a également évoqué la perspective d’un excédent important à la clôture de l’exercice 2026. Celui-ci devrait contribuer au financement des engagements pris dans le cadre des conventions et des projets déjà programmés.

La progression du budget communal depuis 2021 a, selon la maire, accompagné la réalisation de projets locaux et l’amélioration de services destinés aux habitants, notamment en matière de propreté.

Outre les questions financières, la séance du Conseil communal a été consacrée à l’examen de 65 points, portant entre autres sur le foncier, les infrastructures sportives, les parkings communaux et différents dossiers de gestion locale.

L’exercice 2027 constituera la dernière année du mandat du Conseil communal actuel. L’enjeu sera donc de maintenir le rythme des projets engagés tout en assurant le financement des dépenses courantes et le respect des obligations financières de la métropole.