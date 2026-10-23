La Bourse de Casablanca démarre en hausse

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse vendredi, son indice phare, le MASI, augmentant de 0,43% à 17.207,28 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,59% à 1.251,61 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,48% à 1.269,11 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’adjugeait 0,62% à 1.639,46 pts.

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,74%.