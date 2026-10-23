PLF 2027: Fouzi Lekjaa ouvre le premier grand rendez-vous du gouvernement El Mansouri

À peine investie par la Chambre des représentants, jeudi soir, la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Fatima Ezzahra El Mansouri s’apprête à engager ses premières actions concrètes.

Ce vendredi, le ministre de l’Économie et des Finances et de l’Efficacité publique, Fouzi Lekjaa, présentera le projet de loi de finances devant les deux chambres du Parlement, marquant ainsi le premier grand rendez-vous économique du nouveau gouvernement.

Depuis la nomination de Fatima Zahra El Mansouri par le roi Mohammed VI, à la fin du mois de septembre dernier, le processus de mise en place de l’Exécutif s’est accéléré. Formation des alliances, nomination des membres du gouvernement, tenue du Conseil des ministres, présentation et discussion du programme gouvernemental, puis investiture parlementaire : les différentes étapes se sont succédé à un rythme soutenu.

Avec l’obtention de la confiance des députés et le début effectif de l’exercice de ses fonctions, le gouvernement El Mansouri entre désormais dans une phase opérationnelle, avec le projet de loi de finances comme premier dossier majeur.

Un budget dans un contexte international incertain

Présenté par Fouzi Lekjaa, le projet de loi de finances intervient dans un environnement international marqué par de nombreuses incertitudes. Lors du Conseil des ministres, le ministre avait souligné que le projet s’inscrivait dans un contexte mondial perturbé, caractérisé par l’alourdissement du coût des conflits géostratégiques, la montée des tendances protectionnistes et l’intensification de la concurrence pour l’accès à l’énergie, aux technologies et aux financements.

Ces évolutions constituent autant de défis pour l’économie nationale et imposent, selon le ministre, de poursuivre les efforts visant à renforcer la résilience du Maroc et à consolider les fondements de sa croissance.

Dans cette perspective, le gouvernement entend s’appuyer sur les acquis économiques du Royaume tout en tenant compte des pressions extérieures susceptibles d’affecter les équilibres macroéconomiques.

Une croissance attendue de 4,7 %

Malgré ces incertitudes, les perspectives économiques présentées lors du Conseil des ministres restent relativement favorables. Selon les prévisions avancées par Fouzi Lekjaa, la croissance de l’économie nationale devrait atteindre 4,7 % à la fin de l’année en cours.

L’inflation devrait, quant à elle, être contenue autour de 0,7 %, tandis que le déficit budgétaire devrait être ramené à 3 % du produit intérieur brut (PIB).

Ces indicateurs constituent un cadre de référence pour l’élaboration de la politique budgétaire du nouvel Exécutif, appelé à concilier soutien à la dynamique économique, maîtrise des équilibres financiers et réponse aux attentes des citoyens.

La présentation du projet de loi de finances devant les deux chambres du Parlement ouvre ainsi une nouvelle étape pour le gouvernement El Mansouri. Au-delà de son caractère budgétaire, ce texte constituera un premier test de sa capacité à traduire ses orientations en mesures concrètes et à définir les priorités économiques et financières de son mandat.