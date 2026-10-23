Drame à Zagora: une fillette de 6 ans décède après une intoxication alimentaire

Une fillette de six ans a perdu la vie à la suite d’une intoxication alimentaire survenue dans la région d’Ankam, relevant de la commune de Fzouata, dans la province de Zagora. Neuf autres personnes ont également été touchées, mais ont survécu à cet incident.

Selon les informations recueillies par le Site Info, dix personnes, dont la fillette décédée, ont été victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé un repas de couscous lors d’une sortie familiale.

Alertés par la situation, les secours ont procédé au transfert des personnes intoxiquées vers le centre hospitalier de Zagora, où elles ont été prises en charge et ont reçu les premiers soins. Malgré cette intervention, la fillette âgée de six ans n’a malheureusement pas survécu.

À ce stade, les causes exactes de cette intoxication restent inconnues. Les résultats des analyses médicales effectuées sur les personnes touchées sont attendus afin de déterminer l’origine de cet incident.