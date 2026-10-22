Ligue Conférence: Abdellah Ouazane buteur face à l’Atalanta

Ajax Amsterdam s’est imposé jeudi face à Atalanta Bergame lors de la 2ème journée de la Ligue conférence grâce à deux buts inscrits en fin de match par ses remplaçants, dont l’international marocain Abdellah Ouazane.

Dominateurs en première période, les Néerlandais ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser, se heurtant notamment au gardien italien Marco Carnesecchi. Lucas Rosa a trouvé le poteau dans les cinq premières minutes, tandis que Jorthy Mokio et Oscar Gloukh ont également mis à contribution le portier de l’Atalanta.

Malgré leur maîtrise du jeu, les Ajacides ont dû attendre la fin de la rencontre pour faire la différence, avec un premier but inscrit par Tolu Arokodare à la 87e minute, avant qu’Abdellah Ouazane ne scelle la victoire dans le temps additionnel.

Le Lion de l’Atlas a éliminé Raul Bellanova avant de conclure d’une frappe dans un angle fermé, le ballon terminant sa course sous la barre transversale.

Cette victoire permet à l’Ajax de se relancer après sa défaite à l’extérieur face au Hajduk Split lors de la première journée de la compétition.

S.L.