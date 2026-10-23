France: un homme tire dans la rue, un mort et quatre blessés

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Un homme a tiré dans la rue vendredi matin à Trappes et à La Verrière, deux villes voisines situées en région parisienne, tuant une personne et en blessant quatre, a-t-on appris de source policière.

Ces faits sont « très graves », a réagi sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu, précisant que le Parquet national antiterroriste (Pnat) s’était placé « en observation ».

L’homme a été interpellé rapidement par des policiers dans la commune voisine de Coignières, a précisé la source policière, selon laquelle les faits se sont produits vers 10H30 (08H30 GMT).

Selon la préfecture des Yvelines, les secours sont en cours d’intervention et le bilan « n’est pas stabilisé ».

Sollicité par l’AFP, le parquet de Versailles n’a pas commenté dans l’immédiat.

« Ce vendredi matin, un individu a tiré depuis son véhicule sur plusieurs personnes croisées sur son chemin, à Trappes et à La Verrière », a écrit sur Instagram le maire de Trappes, Ali Rabeh. Il prendra la parole à 14H30 (12H30 GMT) devant l’Hôtel de ville, selon la mairie.

« La Ville mettra en place, dans les toutes prochaines heures une cellule d’aide psychologique », a ajouté l’édile.