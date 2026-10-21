Wydad : quel staff pour Nasreddine Nabi ?

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Le Tunisien Nasreddine Nabi arrive ce mercredi au Maroc pour prendre officiellement les rênes du Wydad de Casablanca. L’entraîneur est en effet parvenu à un accord avec la direction des Rouges pour succéder au Portugais Paulo Sérgio.

Pour composer son staff technique, Nabi envisage de s’entourer d’anciens joueurs du club. Tarik El Jarmouni figure notamment parmi les noms évoqués, compte tenu de son expérience au sein de l’équipe casablancaise. Naïm Aarab apparaît également comme l’un des principaux candidats au poste d’entraîneur adjoint. Son nom a été proposé par Salaheddine Saïdi, aux côtés de ceux de Mourad Fellah et de Khalid Sekkat, pour contribuer à la constitution du nouvel encadrement technique.

El Jarmouni et Aarab ont tous deux porté les couleurs du Wydad durant leur carrière de joueurs avant de se tourner vers le métier d’entraîneur. Leur éventuelle présence apporterait au futur staff une meilleure connaissance de l’environnement du club.

Ce changement intervient après un début de saison mitigé du Wydad en Botola. Les Rouges ont récolté cinq points en quatre rencontres, avec une victoire, deux matchs nuls et une défaite.

H.M.