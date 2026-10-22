Coupe de la CAF : le Raja et l’AS FAR à un match de la phase de groupes

Par LeSiteinfo avec MAP

Les clubs marocains ont préservé leurs chances de qualification à l’issue des matchs aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Le Raja de Casablanca, qui a décroché un match nul (2-2) au Nigeria, et l’AS FAR, qui a fait match nul (0-0) en Côte d’Ivoire, aborderont les rencontres retour avec l’ambition de franchir ce cap et de poursuivre leur parcours continental.

Le Raja a ramené un nul prolifique face à El-Kanemi Warriors, dimanche, au Remo Stars Stadium, à Ikenne. Avec quatre buts inscrits au total, cette confrontation a mis en évidence la nécessité pour les Verts de se montrer plus rigoureux sur le plan défensif et plus efficaces dans les moments décisifs. Malgré les deux buts concédés, ce résultat reste encourageant pour les Casablancais, qui auront l’avantage d’évoluer à domicile lors du match retour, prévu vendredi prochain.

Devant leur public, les hommes de Paco Jémez auront une réelle occasion de faire la différence, à condition de mieux contenir les offensives nigérianes et d’exploiter plus efficacement leurs occasions. Ce match nul à l’extérieur leur permet de rester en bonne position dans la course à la qualification, mais ils devront livrer une prestation solide et faire preuve de concentration durant toute la rencontre.

De son côté, l’AS FAR a fait preuve de prudence en obtenant un match nul vierge face au Club Omnisport de Korhogo (COK), samedi, au stade Amadou Gon Coulibaly, en Côte d’Ivoire. Ce résultat laisse les deux équipes à égalité avant la manche retour, programmée le 25 octobre à Rabat.

Sans parvenir à trouver le chemin des filets à l’extérieur, les Militaires ont néanmoins préservé toutes leurs chances de qualification. Le rendez-vous à domicile constituera une occasion favorable pour prendre l’initiative et faire valoir leur expérience. Ils devront toutefois éviter tout excès de confiance face à une formation ivoirienne déterminée à créer la surprise.

Au vu de ces résultats, les deux représentants marocains disposent de réelles chances de qualification. Le Raja devra notamment remédier à ses lacunes défensives, tandis que l’AS FAR sera appelée à concrétiser sa maîtrise du jeu par des occasions franches et des buts.

À domicile, les deux clubs auront l’occasion de faire la différence et de valider leur billet pour le prochain tour. La rigueur défensive, la concentration et l’efficacité offensive seront déterminantes pour atteindre cet objectif.

S.L.