Lions de l’Atlas : qui sera le troisième gardien en novembre ?

Trois gardiens de but se disputent la place de troisième portier de la sélection marocaine en vue du prochain rassemblement international, prévu en novembre.

Selon nos sources, les bonnes performances de Mehdi Lahrar en Botola et en Coupe de la CAF l’ont remis dans la course. Le gardien avait été écarté du dernier stage d’octobre, au profit de Alaa Bellaarouch, qui évolue au Dinamo Bucarest.

Dans cette perspective, Omar El Harrak, entraîneur des gardiens de la sélection nationale, a remis à Mohamed Ouahbi un rapport sur l’état physique et le niveau technique des quatre portiers présents lors du dernier rassemblement des Lions de l’Atlas.

Appuyé par des statistiques et des données précises, ce document doit éclairer les choix du sélectionneur pour les prochaines échéances. Il concerne Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Reda Tagnaouti et Alaa Bellaarouch.

H.M.