Wydad : Nasreddine Nabi attendu à Casablanca

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L’entraîneur tunisien Nasreddine Nabi est attendu ce mardi soir à Casablanca pour signer son contrat avec le Wydad et succéder au Portugais Paulo Sérgio.

Cette arrivée annoncée marque une avancée dans les discussions engagées entre les deux parties. Ce matin encore, la direction attendait la réponse définitive de Nabi avant de finaliser le choix de son nouvel entraîneur. Sa venue doit désormais permettre de concrétiser son engagement, dans l’attente d’une officialisation par le club.

Plusieurs indices avaient déjà alimenté la piste tunisienne. L’agence représentant Nabi avait publié une photo du technicien accompagnée d’un émoji d’avion. Elle y avait également associé une chanson des Winners ainsi que les couleurs rouge et blanc, laissant présager un rapprochement avec le Wydad.

En parallèle, les dirigeants poursuivent les démarches pour mettre fin au contrat de Paulo Sérgio. Son départ est pratiquement acté, mais les derniers détails de l’accord de séparation et les formalités juridiques restent à finaliser.

Le Wydad s’apprête ainsi à ouvrir un nouveau chapitre avec Nabi, appelé à prendre les commandes de l’équipe dès la conclusion de son engagement et l’officialisation de la transition.

H.M.