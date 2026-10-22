Officiel: le Wydad de Casablanca se sépare de l’entraîneur Paulo Sérgio

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Le Wydad de Casablanca a annoncé, ce jeudi, la fin de sa collaboration avec l’entraîneur portugais Paulo Sérgio. Le club rouge a officialisé la résiliation du contrat liant les deux parties à l’amiable, à travers ses comptes officiels sur les réseaux sociaux.

Cette décision intervient après le match nul concédé dimanche dernier face à Amal Tiznit, au complexe Mohammed V de Casablanca. Un résultat qui a accentué la pression sur le technicien portugais, alors que le Wydad peine à lancer sa saison en championnat.

En trois rencontres disputées à domicile, Paulo Sérgio n’a pas réussi à conduire son équipe à la victoire. Le Wydad s’est incliné face au Wydad de Témara, avant de concéder deux matchs nuls contre le COD Meknès et Amal Tiznit. À l’extérieur, les Casablancais ont toutefois décroché une victoire face au Difaâ Hassani d’El Jadida.

Au terme de ses quatre premières rencontres en Botola Pro, le Wydad n’a ainsi récolté que cinq points sur douze possibles, un bilan insuffisant au regard des ambitions du club.

Le départ de Paulo Sérgio prolonge la valse des entraîneurs à la tête du Wydad. La saison dernière, plusieurs techniciens se sont succédé sur le banc du club, notamment Amine Benhachem, Patrice Carteron, Mohamed Benchrifa et Adel Hermach.

Le Wydad devra désormais se tourner vers un nouvel entraîneur pour tenter de redresser la situation et relancer sa saison. Le Tunisien Nasreddine Nabi est en pole position pour succéder à Paulo Sergio.