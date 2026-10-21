CAN de futsal : le Maroc sacré champion pour la 4e fois consécutive

A la Une

Le Maroc a remporté la Coupe d’Afrique des nations de futsal pour la quatrième fois consécutive, en battant l’Angola (5-2), ce mercredi, à la salle couverte du complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Othmane Idrissi (17e), Youssef Jouad (19e), Driss Raiss El Fenni (21e), Ismael Amazal (33e) et Bilal Bakkali (35e), tandis que les buts angolais ont été marqués par João Josemar Cambangula (18e) et Anderson Fortes (37e).

Devant leur public, les Lions de l’Atlas ont conclu leur parcours par une victoire en finale, conservant ainsi leur couronne continentale.

Ce nouveau sacre confirme la domination du Maroc sur le futsal africain et vient enrichir le palmarès de la sélection nationale.

H.M.