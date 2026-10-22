HCP: les prix à la consommation en hausse de 0,5 % sur un an

Par LeSiteinfo avec MAP

Les prix à la consommation au Maroc ont enregistré une hausse de 0,5 % en septembre 2026 par rapport au même mois de l’année précédente, selon la dernière note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) consacrée à l’indice des prix à la consommation (IPC), publiée jeudi.

Cette évolution résulte d’une hausse de 2,8 % des prix des produits non alimentaires, conjuguée à un recul de 2,5 % de ceux des produits alimentaires. Sur le plan mensuel, l’IPC a progressé de 0,1 % entre août et septembre 2026.

Les viandes et les légumes en forte hausse

La variation mensuelle des prix alimentaires s’explique notamment par la hausse des prix des viandes et des légumes, qui ont augmenté de 4,3 % chacun. Les prix du lait, du fromage et des œufs ont également progressé de 1,6 %, tandis que ceux des eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes ont augmenté de 0,2 %. Les fruits ont, pour leur part, enregistré une légère hausse de 0,1 %.

À l’inverse, les prix des poissons et fruits de mer ont reculé de 0,4 %, tandis que ceux du café, du thé et du cacao ont diminué de 0,3 %.

Du côté des produits non alimentaires, la principale hausse mensuelle a concerné les carburants, dont les prix ont augmenté de 2 %.

Des évolutions contrastées selon les villes

L’évolution de l’IPC a varié sensiblement d’une ville à l’autre entre août et septembre. Les hausses les plus importantes ont été enregistrées à Laâyoune (+2,8 %), Béni Mellal (+2,4 %), Guelmim (+1,6 %), Marrakech (+1,4 %) et Rabat (+1,3 %).

Des augmentations ont également été relevées à Settat (+1,1 %), Fès et Kénitra (+1 %), Meknès et Dakhla (+0,8 %), Agadir et Errachidia (+0,7 %), ainsi qu’à Casablanca et Tanger (+0,6 %). Safi a enregistré une hausse de 0,5 %.

À l’opposé, Al Hoceïma a été la seule ville citée par le HCP à afficher une baisse de l’indice, de l’ordre de 0,3 %.

L’inflation sous-jacente progresse

L’indicateur de l’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix réglementés et ceux dont les prix connaissent de fortes fluctuations, a augmenté de 0,5 % en septembre par rapport au mois précédent et de 0,6 % sur un an.

Sur le plan annuel, les évolutions des prix des produits non alimentaires sont restées contrastées, avec des variations allant d’une stabilité des prix dans le secteur des transports à une hausse de 9,4 % pour la catégorie du transport, selon la ventilation présentée par le HCP.

Ces données traduisent une évolution différenciée des prix au Maroc, marquée par le renchérissement de plusieurs produits alimentaires sur un mois, alors que leur niveau global reste inférieur à celui enregistré un an auparavant.