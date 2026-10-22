Violences en France: Macron dénonce une volonté de « faire tomber la République »

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé jeudi des « actes séditieux » de groupes « d’ultragauche » d’une « extrême dangerosité », les accusants de vouloir « faire tomber la République », après les violences et pillages commis en marge des manifestations contre la « vie chère » samedi.

« Nous avons eu tout à la fois des actes politiques et même séditieux qui ont été conduits par des groupes organisés d’ultragauche qui visent à faire tomber la République », a-t-il dit à l’issue d’une réunion au siège de la présidence avec l’ensemble des services de renseignement, accusés d’avoir mal anticipé la mobilisation.