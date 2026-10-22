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Violences en France: Macron dénonce une volonté de « faire tomber la République »

AFP22 octobre 2026 - 11:10
France's President Emmanuel Macron speaks to members of the media on the day of the 9th Annual One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) Summit in Lusail on October 21, 2026. The French president is undertaking a tour of key energy suppliers in the Gulf in an effort to secure oil and diesel and bring down prices in France. (Photo by Benoit Tessier / POOL / AFP)

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé jeudi des « actes séditieux » de groupes « d’ultragauche » d’une « extrême dangerosité », les accusants de vouloir « faire tomber la République », après les violences et pillages commis en marge des manifestations contre la « vie chère » samedi.

« Nous avons eu tout à la fois des actes politiques et même séditieux qui ont été conduits par des groupes organisés d’ultragauche qui visent à faire tomber la République », a-t-il dit à l’issue d’une réunion au siège de la présidence avec l’ensemble des services de renseignement, accusés d’avoir mal anticipé la mobilisation.

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