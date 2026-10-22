Espagne: Courtois juge « normal » que le Real Madrid reçoive « moins d’éloges » que le Barça

Le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, a lancé mercredi le Clasico face au FC Barcelone dimanche en estimant qu’il était « normal » que le club madrilène reçoive « moins d’éloges » que son rival catalan, leader invaincu de Liga.

« Nous savons que ce sera un match difficile, bien sûr, mais nous sommes confiants. Si nous voulons rattraper notre retard (6 points), nous sommes obligés d’aller là-bas pour gagner. En Liga, ils ont été très forts, il faut le dire. En plus, on joue chez eux, mais j’ai confiance en notre équipe », a déclaré Courtois en zone mixte après la victoire (4-1) contre Leipzig en Ligue des champions.

« S’il y a tant de différence que ça entre nous? Non, je ne crois pas. Nous sommes juste deux équipes différentes, qui jouent un football différent. C’est une équipe très offensive, donc on parle plus d’eux. Mais c’est vrai qu’ils sont très efficaces, ils marquent beaucoup de buts. Et ce cera la clé du macth: parvenir à freiner leur attaque et marquer quand nous aurons des occasions », a-t-il développé.

Le gardien belge a néanmoins reconnu qu’il était « normal » qu’une équipe « troisième ou quatrième de son championnat » reçoivent « moins d’éloges » que le leader.

Le Real (3e, 21 points), ira dimanche au Camp Nou pour tenter de réduire son retard sur son rival catalan (1er, 27 points), battu pour la première fois de la saison par le PSG mardi en C1 (4-2).